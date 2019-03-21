На кінцевому етапі обласного конкурсу учні Олександрійських мистецьких шкіл «Паросток» отримали здобутки

Днями завершився ІІІ кінцевий тур обласного конкурсу серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «ПАРОСТОК».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

У кінцевому турі змагалися переможці попереднього ІІ туру, серед яких 73 учні та 16 педагогів (18 солістів, 3 вокальних ансамблі, оркестр народних інструментів).

Майже всі наші учасники повернулися додому з призовими місцями.

Дипломами за участь нагороджені:

ЯКОВЛЄВА Марія (номінація фортепіано).

Викладач НЄДОВА А.Р.

ІІІ МІСЦЕ

Оркестр народних інструментів ОДМШ (номінація народні інструменти).

Художній керівник і диригент МАЗУР О.М.

МІРОШНІЧЕНКО Поліна (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ПЛАВЧАН В.І., концертмейстер ЛИСОГОРСЬКА С.В.

ІІ МІСЦЕ

Вокальний ансамбль «Веселі нотки» (номінація вокально-хорове виконання).

Керівник МАТВІЄНКО К.О., концертмейстер КАБАНОВА І.Є.

ЛУЗГІНА Женев`єва (номінація фортепіано).

Викладач ХАРЧЕНКО Л.А.

ЛИБА Данило (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ЖОРНЯК С.С., концертмейстер ЛОГВИНЕНКО Н.А.

КУЗУБОВ Ігор (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ЖОРНЯК С.С., концертмейстер ЛОГВИНЕНКО Н.А.

ФІСНЕР Кіра (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстер УСТЕНКО Т.М

РУДЬ Валерія (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстер УСТЕНКО Т.М

І МІСЦЕ

Вокальний ансамбль «Чарівні перлинки» (номінація вокально-хорове виконання).

Керівник КУЗЬМІНОВА А.М. концертмейстер СТОРОЖУК В.Ю.

РОМАНЯК Яна (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ПЛАВЧАН В.І., концертмейстер ЛИСОГОРСЬКА С.В.

ПЕТРОВ Володимир (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГЕРЕЗ І.П., концертмейстер ЛОГВИНЕНКО Н.А.

ЧІТАДЗЕ Катерина (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстер УСТЕНКО Т.М.

САМОФАЛ Назарій (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГОРОДЕЦЬКА С.М., концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф.

ЧОРНИЙ Артур (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГОРОДЕЦЬКА С.М., концертмейстер ФЕДОРЕНКО І.Ф.

БОЖЕНКО Михайло (номінація струнно-смичкові інструменти).

Викладач ГРЕЧАНЮК Т.Ю., концертмейстер УСТЕНКО Т.М

ГРАН – ПРІ

ЧАЙКА Марія (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ПЛАВЧАН В.І., концертмейстер ЛИСОГОРСЬКА С.В.

ЛАПУТЬКО Ілля (номінація духові та ударні інструменти).

Викладач ЖОРНЯК С.С., концертмейстер ЛОГВИНЕНКО Н.А.