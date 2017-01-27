На Кіровоградщині 13-річний підліток з друзями пограбували магазин майже на 50 тис. грн

Вночі 24 січня 2017 року поліцейських Новоукраїнського відділу поліції повідомили про крадіжку в торгівельному закладі. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Злодії зняли ролет і розбили скло у вікні приміщення, звідки викрали 19 сенсорних телефонів та 4 планшети на суму у майже півсотні тисяч гривень.

Коли ж поліцейські розпочали відпрацювання території, вже через короткий час зловмисників було затримано. Ними виявилися троє місцевих жителів – 13, 16, та 17 років. У неповнолітніх працівники поліції і вилучили крадене майно.

За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Як з’ясувалося, двоє старших юнаків раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок.