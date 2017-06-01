Вчора, 31 травня 2017 року абітурієнти Кіровоградщини проходили ЗНО з математики. Не обійшлося і без курйозів.

Як повідомляє прес-служба Кіровоградської ОДА, тестування проходило в 11 пунктах, 7 з яких працювали в Кропивницькому, 2 – Олександрiїї, по 1 у Новоукраїнка та в смт Голованiвську.

У ЗНО з математики проходили 2445 випускникiв, що склало 94,8% вiд загальної кiлькостi зареєстрованих.

У ходi проведення ЗНО були зафiксованi випадки наявностi у 2 абiтурiєнтiв мобiльних телефонiв, навушникiв та iнших заборонених пристроїв. Після виявлення порушень випускники були вилученi з аудиторiй та втратили можливiсть вступу до ВНЗ у 2017 роцi.

А вже завтра, 2 червня 2017 року вiдбудеться зовнiшнє незалежне оцiнювання з iсторiї України.