З початку року понад 3 тис безробітних Кіровоградщини залучені до благоустрою територій. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям обласного центру зайнятості.

Так, з метою наведення в області належного санітарного стану служба зайнятості організовує громадські та інші роботи тимчасового характеру за участі безробітних громадян.

Силами безробітних виконуються роботи з благоустрою населених пунктів, впорядкування придорожніх смуг, парків, кладовищ, меморіалів Слави, братських могил та військових поховань; проводяться ремонтні роботи на об’єктах соціальної сфери та роботи, пов’язані з відновленням та збереженням пам’яток культури ін. Керівники – сільгоспвиробники, фермери – наводять лад на підвідомчих територіях, у господарствах, здійснюють перевірку готовності техніки до посівної та ін.