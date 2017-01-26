Питання адаптації демобілізованих військовослужбовців, учасників АТО на ринку праці залишається одним із першочергових у роботі центрів зайнятості.

Так, за інформацією відділу організації сприяння працевлаштуванню обласного центру зайнятості, з метою сприяння громадянам зазначеної категорії у працевлаштуванні надається широкий спектр соціальних послуг. Насамперед, підбір роботи: пропонується участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру; для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці здійснюється організація професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації; безробітним, які виявили бажання розпочати підприємницьку діяльність, надається відповідна організаційна, правова і фінансова підтримка тощо.

Крім цього, в обласному центрі зайнятості демобілізовані військовослужбовці, учасники АТО мають змогу отримати індивідуальні консультаційні, інформаційні та профорієнтаційні послуги. Для них за участі представників центру медико-психологічної реабілітації «КОМПАС» організовуються різноманітні заходи (семінари, тренінги, ярмарки (міні-ярмарки) вакансій, дні кар’єри, ін.), що сприяють прискоренню їхнього працевлаштування. У минулому році проведено 170 спеціалізованих семінарів, у рамках яких надано майже 1,7 тис. профорієнтаційних послуг.

«Упродовж 2016 року до центрів зайнятості по допомогу в працевлаштуванні звернулося 2731 демобілізованих військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО, з них 453 особи – працевлаштовані на постійні робочі місця, 171 особа проходила професійне навчання за сприяння служби зайнятості, 37 осіб започаткували власний бізнес, 176 осіб брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру», – поінформувала Лілія Колесник, заступник директора обласного центру зайнятості.

За словами заступника директора, ці люди потребують особливої уваги. Служба зайнятості сприяє поверненню їх до мирної праці.

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