Загалом на обліку в центрах зайнятості Кіровоградщини станом на 1 червня поточного року перебувало 14430 безробітних. Частка жінок зі статусом безробітного склала аж 56,3%. Про це кореспондентів Голосу Громади повідомила провідний фахівець з питань зайнятості відділу організації профнавчання Кіровоградського обласного центру зайнятості Наталя Костецька.

Так, серед більш ніж 14 тис. безробітних частка жінок склала 56,3%, молоді віком до 35 років – 35,5%, з них займають робітничі місця – 52,4%, посади службовців – 28,1%, осіб, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні – 41,2%. Із загальної чисельності безробітних, які перебували на обліку – 6268 жителі сільської місцевості.

Серед безробітних Кіровоградщини, які перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості 13,2% – особи з вищою освітою.

В Кіровоградському міськрайонному центрі зайнятості цей показник сягнув 42,2%.

Допомогу по безробіттю отримували 10282 чоловік. Середній розмір цієї допомоги у травні 2017-го становив 1728,7 грн.