На Кіровоградщині близько 12 тисяч вимушених переселенців з Донбасу

На Кіровоградщині проживають 7461 сім’я з Луганської та Донецької областей. Про це повідомив директор департаменту соцзахисту населення ОДА Олександр Догаров, інформує сайт «Весь Кіровоград».

Загалом же число переселенців становить 12455 осіб, з яких соціальну допомогу призначили 969 переселенцям, пенсії – 5061, допомогу по безробіттю – 876, працевлаштували – 427 переселенців, надали допомогу з питань лікування – 710 особам.

Найбільше вимушених переселенців пререїхало до обласного центру – наразі їх там проживає 4243 особи.