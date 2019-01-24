На Кіровоградщині буде діяти проект «Сусідська варта»: співпраця громадськості та поліції

Сьогодні, 24 січня, у Кропивницькому заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич й керівництво ГУ НП та області презентували проект «Сусідська варта».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

Даний проект спрямований на створення безпечного середовища через поглиблення взаємодії та комунікації поліції з громадою.

Згідно з проектом біля будинків будуть встановлюватися камеpи спостеpеження, домофони, замки на двеpі виходу на дах та підвалів, огоpожі для пpибудинкових теpитоpій, pозміщення інфоpмаційних дошок оголошень, на яких буде вказано, що в даному будинку діє пpоект “Сусідська ваpта”, контактні телефони дільничних офіцеpів та інша актуальна інфоpмація, щодо безпеки в pайоні.

«З обласного бюджету виділили 1,7 мільйона гривень на понад 400 камер відеоспостереження. Це обладнання вже встановили і презентували керівництву області», – зазначив заступник голови ОДА Сергій Коваленко.

Проект «Сусідська варта» працює вже в десяти містах України.

Додатково.

Сусідська варта (neighborhood watch — сусідське спостереження) — згуртовані мешканці будинку чи території, що у співпраці з представниками поліції та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування сприяють підвищенню спільної безпеки та займаються профілактикою злочинності і вандалізму в межах свого району.

