У мешканця Вільшанського району державиконавці описали житловий будинок і земельну ділянку через багатотисячний борг із аліментів, які він не сплачував із 2009 року.

Як зазначив керівник юстиції Кіровоградщини Вадим Гуцул, аби вплинути на безвідповідального батька не залишалось нічого іншого, крім опису майна, яке знаходиться у його власності.

«Його донька Марія не отримувала фінансової підтримки впродовж десяти років. За цей час накопичився борг у розмірі 67 137 грн. Добровільно допомагати коштами своїй дитині він не хотів, тому доведеться позбавити його майна. Найближчим часом і земельну ділянку, і будинок передадуть на реалізацію. Виручені з аукціону кошти спрямують на ліквідацію боргів», – пояснив Вадим Гуцул.

Загалом із початку року державні виконавці стягнули майже 85 млн грн аліментів. Кошти отримали 15 548 дітей.

Нагадаємо: упродовж кількох місяців нa відкpиті тоpги вистaвили 34 земельні ділянки, з них 14 успішно pеaлізувaли. Колишні влaсники позбулися пpaвa нa них у зв’язку з бaгaтотисячними боpгaми перед власними дітьми.