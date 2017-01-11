Як раніше повідомляв Голос Громади, нещодавно в сусідньому Онуфріївському районі було виявлено АЧС. Цього ж разу через африканську чуму свиней у с. Рівне Новоукраїнського району на ТОВ “Чапаєва” умертвили 337 голів свиней. Про це під час сьогоднішнього позачергового засідання протиепізотичної комісії в ОДА повідомив в.о. начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Юрій Травкін, повідомляє УНН-Центр.

За словами посадовця, у корпусі №1 цього підприємства з 7 до 9 січня виявлено 58 загиблих тварин.

Симптоматика, виявлена у тварин напередодні, нагадувала харчове отруєння. 8 січня фахівці Держпродспоживслужби направили на лабораторний аналіз перші біоматеріали померлих тварин, на основі яких того ж дня столична лабораторія повідомила позитивний результат, який підтвердив наявність вірусу АЧС.

Як повідомив Юрій Травкін, епізотичним осередком визначено корпус №1 підприємства, через спалах умертвили 337 голів свиней. Загалом на підприємстві розміщено ще чотири корпуси, де утримується 1429 свиней.

На сьогоднішньому засіданні начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії управління Держпродспоживслужби в Новоукраїнському районі Наталія Маковійчук повідомила, що сьогодні вже проводилось спалення і захоронення тварин, які піддавалися умертвінню.

У перший же день виявлення спалаху в зоні ризику почали проводити перепис тварин, одразу встановлено чотири контрольно-пропускні пости. Після того випадку ні в прилеглих приватних господарствах, ні на підприємстві інших загиблих тварин не виявлено. Ознаки АЧС у тварин досі не виявляються.

Наразі триває процедура захоронення тварин, яких умертвили. Територія підприємства обгорожена. Зоною спалаху визначено лише один із корпусів ТОВ “Чапаєва”.

За словами Наталії Маковійчук, керівництво підприємства зобов’язалось про інші випадки загибелі свиней повідомляти негайно.