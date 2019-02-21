На Кіровоградщині чоловік намагався вбити ножем свого знайомого, та дісталось ще й свідкам

До суду Кіровоградщини направлено обвинувальний акт відносно чоловіка, який намагався ножем вбити свого знайомого.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури у Кіровоградській області.

Під час нападу злочинця намагалися зупинити вимушені свідки інциденту: чоловік, який отримав перелом руки, та підліток з отриманою різаною раною грудної клітки.

Зокрема, затриманому інкримінується вчинення хуліганських дій у передпокої хірургічного корпусу Світловодської ЦРЛ.

Суд розглядатиме обвинувальний акт відносно даної особи стосовно: замаху на умисне вбивство, хуліганство з грубим порушенням прядку та хуліганство з метою нанесення тілесних ушкоджень.

У випадку доведення вини особі загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія мала місце в м. Світловодськ на початку травня 2018 року на літньому майданчику біля магазину. Крім того, п’яний чоловік ображав медичних працівників та інших присутніх осіб в приміщенні приймального передпокою Світловодської ЦРЛ, погрожував фізичною розправою працівникам поліції, пошкодив медичні інструменти та меблі перев’язувального кабінету, що призвело до тимчасового зупинення роботи приймального відділення. Майже півроку чоловік переховувався від слідства, проте правоохоронним органам вдалось встановити його місцезнаходження та затримати.