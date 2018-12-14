На Кіровоградщині чоловік наївся консервованих овочів та потрапив до лікарні з підозрою на ботулізм

Підозру на захворювання ботулізмом було зафіксовано у мешканця Кіровоградщини 12 грудня 2018 року. Таку інформацію оприлюднено на сайті Кіровоградський обласний лабораторний центр.

Так, за допомогою до лікарів звернувся 36-річний житель с. Червона Поляна Маловисківського району. Було встановлено, що чоловік споживав звичайні домашні консервовані овочі. Чоловік у важкому стані перебуває в реанімації Маловисківської ЦРЛ.

Наразі проводяться дослідження з метою підтвердження діагнозу “Ботулізм”, про результати яких буде повідомлено додатково.