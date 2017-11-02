На Кіровоградщині чоловік підпалив непритомного приятеля та втік з місця події

Після спільного розпиття алкогольних напоїв між співпляшниками виникла бійка, після якої чоловік перетащив свого непритомного товариша до іншої кімнати та підпалив.

Про подію повідомила прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

«Поліцейські встановили особу потерпілого та обставини його загибелі. Як з’ясувалося, 40-річний місцевий житель, перебуваючи удома, разом із іншим односельцем розпивав спиртні напої. Ввечері до них приєднався ще один знайомий, 29-річний уродженець іншого району. Згодом між гостем і господарем помешкання виникла бійка, молодший чоловік почав бити старшого руками і ногами. Коли потерпілий знепритомнів, опонент перетягнув його до іншої кімнати, прикидав одягом та підпалив, а потім пішов геть. У результаті вжитих заходів поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу. Раніше чоловік був судимий за крадіжку», – розповів т.в.о. начальника Компаніївського відділення поліції Володимир Петренко.

За скоєне підозрюваному загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.