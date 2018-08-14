На Кіровоградщині чотирирічного хлопчика ледь не заморили голодом у власній сім’ї

На минулому тижні об’єднаними зусиллями правоохоронців, працівників соціальної служби та медиків вдалося врятувати чотирирічного хлопчика, якого у власній сім’ї ледь не заморили голодом.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградська правда.

Дитина у своєму віці, замість 16 кг норми, мала лише 7.

Для того щоб потрапити у будинок до неблагополучної родини потрібно було одержати санкції суду, адже батьки не пускали перевірити стан дитини. Потрапивши у житлове приміщення, на фахівців чекала жахлива картина: дитина лежала у ліжечку з голови до ніг вимащену фекаліями, була дуже ослабла і худа. Дорогою до лікарні хлопчик просив хлібчика і водички, а коли побачив у лікарні в руках у медсестри каструлю почав кричати.

Проти батьків відкрито кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов’язків.