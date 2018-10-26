На Кіровоградщині дають роботу військовим, які були на Сході

Упродовж січня — вересня поточного року понад 1,0 тис. осіб з-поміж військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції були зареєстровані як безробітні у Кіровоградській обласній службі зайнятості. З них 249 осіб були працевлаштовані, 9 осіб отримали допомогу по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності, 66 осіб проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Зокрема, військовослужбовці, які брали участь в антитерористичній операції, здобували професії тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, токаря, електрогазозварника, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, робітника з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва та інші. Після закінчення навчання, у звітному періоді 58 осіб були працевлаштовані на підприємствах області, решта – продовжує навчання.

До громадських та інших робіт тимчасового характеру було залучено 67 осіб цієї категорії громадян. З 65 безробітних осіб, реєстрацію яким було припинено у зв’язку з укладенням контрактів на військову службу в Збройних силах України, 53 особи – це колишні учасники антитерористичної операції.

Більша частина безробітних з-поміж колишніх військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції мають професійно-технічну освіту, 35,8% – вищу і 23,5% – середню освіту. За віком переважають особи, яким від 22 до 45 років.