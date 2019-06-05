На Кіровоградщині держреєстраторка скасувала свої незаконні дії: права олександрійських підприємців поновлено (ДОПОВНЕННЯ)

На Кіровоградщині держреєстраторка Таліна Харламова скасувала свої незаконні реєстраційні дії щодо двох олександрійських підприємств – ТОВ «Підйом-Сервіс» і ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування».

Про це повідомив сьогодні, 5 червня, керівник обласної юстиції Вадим Гуцул.

«Завдяки оперативному реагуванню юстиції і активній підтримці ЗМІ Таліна Харламова почула нас і, як свідчать її подальші дії, визнала свої помилки. Тепер, як і раніше, в реєстрі по ТОВ «Підйом-Сервіс» засновниками є Максим Коріцький і Віталій Рак, а по ТОВ «Підйомно-транспортне устаткування» – Максим Коріцький і Юрій Рак.

Права постраждалих олександрійських підприємців вдалось відновити», – прокоментував Вадим Гуцул.

Нагадаємо: Голос Громади повідомляв про те, що Олександрійські підприємці постраждали від рейдерського захвату.