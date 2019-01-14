На Кіровоградщині діставали застряглі автомобілі зі снігових заметів (ФОТО)

Минулої доби рятувальники області допомагали 17-ти транспортним засобам вибратись зі складних ділянок доріг.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Зі сніжного полону застряглі автомобілі діставали бійці 1-го ДПРЗ м. Кропивницький, 2-го ДПРЗ м. Олександрія, 15-ї ДПРЧ смт Добровеличківка, 17-ї ДПРЧ м. Світловодськ, 19-ї ДПРЧ м. Новоукраїнка, 29-ї ДПРЧ смт Олександрівка, 28-ї ДПРЧ смт Компаніївки, 30-ї ДПРЧ смт Вільшанка, 31-ї ДПРЧ смт Новоархангельськ.

Рятувальники Кіровоградщини надали допомогу водіям 1 автобуса, 1 автомобіля швидкої медичної допомоги, 3 мікроавтобусів, 6 вантажівок та 8 легковиків.

