На Кропивниччині дітям-сиротам та будинкам сімейного типу придбали житло

Під час проведення апаратної наради заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова повідомила, що в Кропивницькій області коштом держсубвенції придбано 48 квартир для дітей-сиріт та 3 будинки для дитячих будинків сімейного типу (далі ДБСТ).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Найбільшу кількість житла коштом субвенції було придбано в Олександрії (4 квартири), Кропивницькому (5 квартир), Знам’янці (2 квартири). Також у Маловисківському й Долинському (16 квартир), Благовіщенському (2 квартири), Добровеличківському (2 квартири), Кіровоградському (1 квартиру), Новоукраїнському (3 квартири), Онуфріївському (3 квартири) та Устинівському (1 квартира) районах.

Придбання будинків для ДБСТ та квартир для дітей-сиріт є ефективним в розподілі коштів державної субвенції – наголосила посадовець.