На Кропивниччині дітям-сиротам та будинкам сімейного типу придбали житло

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Під час проведення апаратної наради заступник голови облдержадміністрації Світлана Лобанова повідомила, що в Кропивницькій області коштом держсубвенції придбано 48 квартир для дітей-сиріт та 3 будинки для дитячих будинків сімейного типу (далі ДБСТ).

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Найбільшу кількість житла коштом субвенції було придбано в Олександрії (4 квартири), Кропивницькому (5 квартир), Знам’янці (2 квартири). Також у Маловисківському  й Долинському (16 квартир), Благовіщенському (2 квартири), Добровеличківському (2 квартири), Кіровоградському (1 квартиру), Новоукраїнському (3 квартири), Онуфріївському (3 квартири) та Устинівському (1 квартира) районах.

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Придбання будинків для ДБСТ та квартир для дітей-сиріт є ефективним в розподілі коштів державної субвенції – наголосила посадовець.

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