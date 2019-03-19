Нещодавно у парковій зоні Світловодська виявили тіло молодої жінки. Рядом з трупом знаходився візочок з немовлям.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Світловодськ.
Як з`ясувалося, померла – 29-річна мешканка Світловодська. Ймовірно під час прогулянки молодій матері стало зле, а допомогти стало нікому. Прикраси — золотий ланцюжок і обручка — на місці.
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За словами судмедексперта смерть настала через гoстру кoрoнарну недoстатність, яку спрoвoкували судoми. Рідні Яни пояснили, що подібні судоми траплялися раніше й вoна інoді втрачала свідoмість.
Прикрим є те, що загиблій можна було допомогти при вчасно наданій допомозі.