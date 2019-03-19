Нещодавно у парковій зоні Світловодська виявили тіло молодої жінки. Рядом з трупом знаходився візочок з немовлям.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Світловодськ.

Як з`ясувалося, померла – 29-річна мешканка Світловодська. Ймовірно під час прогулянки молодій матері стало зле, а допомогти стало нікому. Прикраси — золотий ланцюжок і обручка — на місці.

За словами судмедексперта смерть настала через гoстру кoрoнарну недoстатність, яку спрoвoкували судoми. Рідні Яни пояснили, що подібні судоми траплялися раніше й вoна інoді втрачала свідoмість.

Прикрим є те, що загиблій можна було допомогти при вчасно наданій допомозі.