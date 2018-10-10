Які програми національно-патріотичного виховання для дітей та молоді діють в області

Під час апаратної наради заступник начальника управління освіти, науки, молоді та спорту ОДА Уляна Соколенко повідомила, що на Кіровоградщині діє обласна та 9 місцевих програм національно-патріотичного виховання дітей і молоді, зокрема, у Бобринецькому, Гайворонському, Голованівському, Кіровоградському, Маловисківському районах, Великосеверинівській, Маловисківській, Новоукраїнській об’єднаних територіальних громадах та місті Олександрії. Інші території вже до кінця поточного року мають розробити та затвердити відповідні програми національно-патріотичного виховання на період до 2021 року. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Також було відзначено про фінансовий ресурс, передбачений на виконання обласної програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018 – 2021 роки, який складає більше 4 млн. грн., з них більше 3,3 млн. грн. – кошти обласного бюджету, більше 540 тис. грн. – з місцевих бюджетів та 150 тис. грн. – інші кошти. Фінанси будуть спрямовані на проводження молодіжних фестивалів в області, організацію таборів, спортивних змагань з національних видів спорту.

Проводження таких заходів сприятиме підвищенню престижу військової служби, урізноманітненню та впровадженню нових форм роботи з молоддю у напрямку національно-патріотичного виховання.