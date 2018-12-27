На Кіровоградщині для водіїв облаштували два пункти обігріву

На території Кіровоградської області наразі працює два мобільних пункти обігріву для надання допомоги водіям транспортних засобів.

Про це йдеться на сайті УДСНС в Кіровоградській області.

Такі пункти діють на 701 та 724 км траси Стрий – Кропивницький – Знам’янка (на виїзді з м. Кропивницький у напрямку м. Умань та у напрямку м. Знам’янка).

Зазначимо, що в наметах, встановлених Управлінням ДСНС в області, водії можуть зігрітися, попити чаю та поїсти. “Кожен, хто потребує негайної допомоги у період снігових опадів, може звернутися до рятувальників, які цілодобово чергують на пункті обігріву”, – йдеться у повідомленні відомства.