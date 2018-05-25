На Кіровоградщині до “недобросовісних” підприємців застосовано 891 тис грн фінансових санкцій

За повідомленням ГУ ДФС у Кіровоградській області за порушення у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів до підприємців Кіровоградщини було застосовано 891 тис. грн фінансових санкцій.

Так, з початку поточного року було здійснено 56 перевірок, за результатами яких застосовано 690,6 тис. грн фінансових санкцій. За торгівлю алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних роздрібних цін недобросовісні суб’єкти господарювання сплатять 280 тис. гривень; за безліцензійну торгівлю алкогольними напоями – 136 тис. грн; за зберігання алкогольних напоїв немаркованими марками акцизного податку, або з підробленими марками акцизного податку – 85 тис. грн та за безліцензійну торгівлю тютюновими виробами – 68 тис. гривень.