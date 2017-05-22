З огляду на кінець навчального року та початок вступної кампанії в Україні, на Кіровоградщині Облавтодор почав проводити активну інформаційну кампанію серед випускників шкіл. Про це повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області.

Так, наразі кожна філія ДП «Кіровоградський облавтодор» проводить рекламну кампанію підшефної спеціальності «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів», яку можна здобути у Кіровоградському будівельному коледжі.

За словами заступника директора ДП «Кіровоградський облавтодор» Юрія Бурячка, вже давно настав час розвиватися, тому потрібно робити ставку на молодь та прогрес.

Крім цього, радикальні зміни, які останнім часом відбуваються в державі – реформа дорожньої галузі, збільшення фінансування, відновлення дорожнього фонду, міжнародні інвестиції і т.д. спонукають омолоджувати кадровий потенціал. На разі ж практично всі структурні підрозділи ДП «Кіровоградський облавтодор» відчувають дефіцит керівників середньої ланки (молоді майстри, виконроби, інженери). Тож потенційно є робочі місця, які треба заповнювати вмілими робітниками.

Таким чином, випускники 9-х класів мають можливість вступати на навчання у Кіровоградський будівельний коледж на державній основі за направленням, що гарантує не тільки проходження практики, а й працевлаштування після закінчення коледжу у структурі Облавтодору.