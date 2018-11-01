На Кіровоградщині двоє бійців добровольців отримали статус учасника бойових дій

Днями, на засіданні обласної комісії в Кіровоградській ОДА під головуванням заступника голови облдержадміністрації Світлани Лобанової, двом бійцям добровольчих батальйонів присвоїли статус учасника-добровольця АТО.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Комісія засідання одноголосно проголосували за визнання добровольця Василя Косяченка учасником бойових дій, його участь в АТО на засіданні підтвердили інші військовослужбовці, які разом з ним воювали на сході Україні.

Також, за надання відповідного статусу молодому добровольцю Владиславу Середі проголосували 10 членів комісії. Побратими Владислава протокольно засвідчили факт проходження ним служби.

Бійці є уродженцями Кіровоградської області, проходили службу у зоні антитерористичної операції в різні періоди та були поранені.

Зазначимо, що статус учасника –добровольця АТО надає право на пільги згідно діючих обласних програм соціального захисту учасників ООС.