На Кіровоградщині директор туристичного агентства ошукала людей на суму близько 1,5 мільйона гривень

Прокуратура області підозрює у шахрайстві директора туристичного агентства, яка під приводом організації туристичних поїздок ошукала людей більш як на 1,5 мільйона гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.

В ході слідства встановлено причетність встановленої особи до 25 епізодів шахрайств.

Жительку області підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, яке вчинялося неодноразово та у великих розмірах. Вчинення даних правопорушень передбачено ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Наразі жінка переховується від слідства. Досудове розслідування триває.