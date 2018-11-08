На Кіровоградщині директор туристичного агентства ошукала людей на суму близько 1,5 мільйона гривень

Прокуратура області підозрює у шахрайстві директора туристичного агентства, яка під приводом організації туристичних поїздок ошукала людей більш як на 1,5 мільйона гривень. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури в Кіровоградській області.
В ході слідства встановлено причетність встановленої особи до 25 епізодів шахрайств.
Жительку області підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, яке вчинялося неодноразово та у великих розмірах. Вчинення даних правопорушень передбачено ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
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Наразі жінка переховується від слідства. Досудове розслідування триває.