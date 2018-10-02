На Кіровоградщині директора підприємства обвинувачують у розкраданні бюджетних коштів

Прокуратура області підозрює директора підрядної організації у привласненні 5,7 млн грн з держбюджету. Інформує Голос Громади з посиланням на сайт прокуратури Кіровоградської області.

Як стало відомо, директор підприємства підрядника підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та привласненні бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни.

Було проведене досудове розслідування, яке встановило, що вищезазначена організація упродовж 2016-17 років уклала ряд договорів підряду, пов’язаних із ремонтно-будівельними роботами на об’єктах Управління капітального будівництва Кіровоградської ОДА та Управління житлово-комунального господарства міськради м. Кропивницького. В подальшому, з метою ухилення від сплати податків підрядники скористались послугами «конвертаційного центру». Вказане призвело до фактичного ненадходження в державний бюджет податку на додану вартість у сумі понад 4,9 млн грн.

Службові особи підприємства завищили вартість обладнання, яке придбали для капітального ремонту Кіровоградського обласного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни. А значить, заволоділи державними коштами у розмірі 737 тис. грн.

Керівнику підрядної організації інкримінують умисне ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 ККУ), привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ) та службове підроблення (ч. 2 ст. 366 ККУ).

Директору підрядної організації обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у сумі 350 тис. грн. Питання щодо правової кваліфікації дій інших службових осіб підприємства наразі вирішується. Слідство триває.