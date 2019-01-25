На Кіровоградщині й Олександрії зокрема, діставали автомобілі зі снігових наметів (ФОТО)

За добу, що минула, рятувальники 51 раз надавали допомогу водіям на автошляхах Кіровоградщини.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

Зі снігових наметів у місті Олександрія, Кропивницькому та на території Добровеличківського, Знам’янського, Новоукраїнського, Новомиргородського, Благовіщенського, Бобринецького, Олександрівського, Долинського, Маловисківського районів бійці ДСНС відбуксирували 85 одиниць техніки: з них 79 вантажівок, 3 легкові автомобілі, 1 трактор та 2 автобуси.

Найбільшу кількість разів залучались рятувальники 1-го Державного пожежно-рятувального загону м. Кропивницький та 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

