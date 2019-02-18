На Кіровоградщині й Олександрії зокрема, виявлено ряд порушень відносно  виготовлення та збуту харчових продуктів

Підбиваючи підсумки минулого року, начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного територіального управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області оголосив наступну статистику.

В області було проведено 479 обстежень об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, 45 обстежень господарств різних форм власності, 9 забійних та м’ясопереробних підприємств, а також 425 інших об’єктів.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Проведено 395 перевірок у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та 84 перевірки у сфері ветеринарної медицини.

За їх результатами в цілому, до адмінвідповідальності було притягнуто 237 осіб та накладено штрафів на суму 120 224 гривні, призупинено роботу 4 суб’єктів господарювання, зокрема й в Олександрійському районі, а також в 6 суб’єктів господарювання в містах Олександрії та Кропивницькому був припинений обіг харчових продуктів.