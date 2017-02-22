На Кіровоградщині крадій розібрав танк на запчастини

Вночі, 21 лютого в центрі селища Устинівка 31-річний безробітний мешканець відкрутив з пам’ятного знаку «Танк ІС-3» 8 кришок-лінивців і 68 болтів для кріплення з ходової частини танка. Як повідомляє прес-служба Нацполіції, про злочин повідомив голова селищної ради, так як зранку мешканці, йдучи на роботу, помітили зниклі частини культурної пам’ятки.

Зловмисника швидко знайшли, а деталі пам’ятника вилучили з пунктів прийому металобрухту.

Наразі вкрадене повернуто на баланс селища. Відчайдушному крадієві «світить» до 3 років позбавлення волі за фактом крадіжки.