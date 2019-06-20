На Кіровоградщині майже 6 тисяч безробітних долучилися до благоустрою рідного краю

Для того аби очистити міста, селища та села Кіровоградщини від накопиченого сміття та зробити їх ошатними, а також ліквідувати наслідки негоди, служба зайнятості долучається до заходів з благоустрою відповідних територій шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, до яких залучаються безробітні громадяни.

Під час зазначених робіт безробітні допомагають ліквідувати несанкціоновані сміттєзвалища, обрізати кущі та сухостій, упорядкувати зони відпочинку, вулиці та придорожні смуги; упорядковують місця меморіального поховання та пам’ятники загиблим воїнам; виконують різні роботи тимчасового характеру на підприємствах району.

Загалом, станом на 20 червня поточного року, у громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 5882 безробітних громадян.

Нагадаємо, упродовж минулого року 9,6 тис. осіб з числа зареєстрованих в службі зайнятості безробітних громадян брали участь у громадських та інших робіт тимчасового характеру.