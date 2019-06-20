На Кіровоградщині медичні заклади потребують понад 150 лікарів

На сьогодні, медичні заклади області потребують 158 медичних працівників.

Вакантні посади: лікар загальної практики – сімейний лікар, лікар-офтальмолог,лікар-терапевт, лікар-педіатр, лікар-кардіолог, лікар-акушер-гінеколог та ін.

Своїм працівникам медичні заклади Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» 4173 грн до 14 000 гривень.

Крім того, 6 вакансій передбачають неповну зайнятість лікарів. Серед них такі посади: лікар-уролог, лікар-офтальмолог, лікар-терапевт, лікар-психіатр.

Серед районів, у яких найбільше потрібні лікарі – Благовіщенський, Голованівський, Добровеличківський, Долинський, Знам’янський, Кіровоградський, Компаніївський, Маловисківський, Новгородківський, Олександрiйський, Олександрівський та Світловодський.

Якщо Вас зацікавиливказані вакансії,за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості,районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.