На Кіровоградщині молодик вбив бабусю заради гри в карти

Пригода сталася минулої неділі у Кропивницькому. За інформацією прес-служби Кропивницького відділу поліції, до них звернулася місцева жителька і повідомила про те, що у будинку її старенької сусідки, яка проживає самотньо, розбита шибка.

На місце події негайно виїхали працівники поліції. Побачене приголомшило оперативників. Двері будинку були відчинені, на підлозі знаходилося тіло жінки з видимими ознаками насильницької смерті, прикрите матрацом. Потерпіла померла від численних травм голови. За кілька годин напруженої роботи досвідченим оперативникам вдалося встановити особу підозрюваного та затримати його «по гарячих слідах».

Кривдником 88-річної потерпілої виявився 24-річний раніше судимий житель обласного центру. Після першочергових слідчих та розшукових дій поліцейські вийшли на слід родича сусіда потерпілої. Як повідомив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко, на одязі підозрюваного було виявлено плями крові, які вказували на його причетність до злочину.

За попередньою інформацією, того дня раніше судимий чоловік, який ніде не працював, навідався до свого родича, щоб попросити грошей. Отримавши відмову, вже зібрався йти додому, однак дорогою передумав. Своє матеріальне становище він вирішив «покращити» за рахунок самотньої пенсіонерки, яка мешкала по сусідству. Близько 23-ї години нападник розбив шибку її вікна та вдерся до будинку. Пенсіонерка почула шум і вийшла з кімнати, однак вчинити опору непроханому гостю їй не вистачило сил. Після того, як травмована потерпіла перестала подавати ознаки життя, зловмисник обнишпорив будинок, знайшов в одній з шухляд столу 6 тисяч гривень та з місця пригоди втік. Кошти встиг витратити тієї ж ночі. Вони знадобилися чоловіку для того, аби зіграти на гроші у карти.

За фактом вбивства працівники поліції відкрили кримінальне провадження. За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.