На Кіровоградщині на дорогах міжнародного та державного значення будуть встановлюватись сучасні камери відеоспостереження

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Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час щотижневої апаратної наради.

Очільник підкреслює, що під час робочих нарад з керівництвом Нацполіції в області це питання неодноразово обговорювалось, а на минулому тижні це питання обговорювалось також із керівниками районів, що межують з іншими областями. Ті в свою чергу підтримують таку ініціативу і готові виділяти як бюджетні кошти, так і залучити до цієї справи відповідальний бізнес.

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Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Встановлення таких камер на дорогах міжнародного та державного значення в області сприятимуть захисній функції населення  від зловмисників, які приїздять з метою скоєння правопорушень. Камери зможуть розпізнавати номерні знаки й обличчя.

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