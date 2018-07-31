На Кіровоградщині на дорогах міжнародного та державного значення будуть встановлюватись сучасні камери відеоспостереження

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко під час щотижневої апаратної наради.

Очільник підкреслює, що під час робочих нарад з керівництвом Нацполіції в області це питання неодноразово обговорювалось, а на минулому тижні це питання обговорювалось також із керівниками районів, що межують з іншими областями. Ті в свою чергу підтримують таку ініціативу і готові виділяти як бюджетні кошти, так і залучити до цієї справи відповідальний бізнес.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Встановлення таких камер на дорогах міжнародного та державного значення в області сприятимуть захисній функції населення від зловмисників, які приїздять з метою скоєння правопорушень. Камери зможуть розпізнавати номерні знаки й обличчя.