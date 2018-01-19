На Кіровоградщині на хабарі затримали лікаря поліклініки Нацполіції

Сьогодні, 19 січня, за вимагання неправомірної вигоди було затримано головного лікаря поліклініки Національної поліції України у м. Кропивницький

Як повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону України, досудовим розслідуванням установлено, що за вирішення питання про надання колишньому військовослужбовцю, учаснику бойових дій, 3 групи інвалідності головлікар вимагав неправомірну вигоду в сумі 1000 дол. США. Під час передачі другої частини хабаря в сумі 14 450 тис. грн. правопорушника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі проводяться слідчі дії, обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного. А також вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.