На Кіровоградщині на одне робоче місце претендують 4 особи

Станом на 01 травня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,3 тис. од. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 27,6%. Також було працевлаштовано майже 2,0 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Усередньому на одну вакансію претендувало 4 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало1 особа, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 3 особи, серед кваліфікованих робітниківсільського господарства – 5 осіб, серед фахівців – 7 осіб, серед технічних службовців – 10 осіб, працівників торгівлі та сфери послуг – 10 осіб.

Станом на 01 травня поточного року майже 9,7 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.