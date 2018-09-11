На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 3 особи

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Станом на 01 вересня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,6 тис. од.

У  середньому  на одну  вакансію  претендувало 3 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала  1 особа, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 3 особи, серед фахівців – також 3 особи, працівників торгівлі та сфери послуг – 5 осіб, серед технічних службовців – 8 осіб, серед кваліфікованих робітників  сільського господарства – 10 осіб.

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Станом на 01 вересня поточного року 7,8 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

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