На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 3 особи

Станом на 01 вересня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,6 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 3 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувала 1 особа, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 3 особи, серед фахівців – також 3 особи, працівників торгівлі та сфери послуг – 5 осіб, серед технічних службовців – 8 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 10 осіб.

Станом на 01 вересня поточного року 7,8 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.