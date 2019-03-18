На Кіровоградщині на одну вакансію претендують 6 безробітних

Станом на 01 березня 2019 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,1 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 6 осіб: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед фахівців – 4 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 5 осіб, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 9 осіб, працівників торгівлі та сфери послуг – 10 осіб, серед технічних службовців – 12 осіб.