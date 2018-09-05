На Кіровоградщині на реалізацію програми розвитку доріг планується витратити 11 мільярдів

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної ради.

На програму з розвитку автомобільних доріг та безпеки дорожнього руху в Кіровоградській області планується витратити 11 мільярдів 155 мільйонів гривень. Рішення біло прийнято депутатами обласної ради на черговому пленарному засіданні.

Програма визначає проблеми та шляхи їх розв’язання, основні завдання і заходи щодо розвитку автомобільних доріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах області, а також щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в області.

Джерелами фінансування є державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети.

Метою даної програми є забезпечення належного транспортного експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, ліквідація місць (ділянок) концентрації дорожньо-транспортних пригод на автомобільних дорогах загального користування та на дорогах комунальної власності у населених пунктах Кіровоградської області, зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично – дорожній мережі.