На Кіровоградщині на ринку праці найбільшим попитом користуються працівники сфери торгівлі

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (4,2%), на працівників сфери торгівлі і послуг (6,2%), на кваліфікованих робітників з інструментом (17,7%) та на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (39,3%). Про це повідомили в обласному центрі зайнятості.

Станом на 01 квітня 2018 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 4,5 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 4 особи: серед кваліфікованих робітників з інструментом на одну вакансію претендувало 2 особи, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 3 особи, серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 4 особи серед фахівців – 6 осіб, , серед технічних службовців – 8 осіб, працівників торгівлі та сфери послуг – 10 осіб.