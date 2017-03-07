Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) включила ще дві ділянки Кіровоградської області до переліку тих, права оренди на які можуть бути реалізовані на земельних торгах. Про це йдеться у звіті про діяльність служби з 24 лютого по 3 березня, опублікованому на офіційному інтернет-порталі.

Зокрема, повідомляється, що площа запропонованих до торгів земель регіону склала 95,56 га. Загалом, за звітний період службою виставлено на торги 41 ділянку державної власності загальною площею 1 тис. 143,95 га.

Таким чином, станом на 3 березня 2017 року, Держгеокадастр включив до переліку земель, права на які мають бути продані, 155 наділів Кіровоградщини площею понад 4 тис. 457 га.