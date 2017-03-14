Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на фахівців (7,0%), на кваліфікованих робітників з інструментом (18,1%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (35,0%) та на працівників сфери торгівлі і послуг (10,6%). Про це кореспондентам Голосу Громади повідомляє обласний центр зайнятості.

Станом на 01 березня 2017 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 20,3 тис. безробітних громадян, з яких 46,4% складали жінки, 35,1% – молодь віком до 35 років, майже 37,4% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-лютому 2017 року статус безробітного мали 23,6 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в лютому майже 2,3 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-лютому поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 1,3 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 5,5%. Також протягом двох місяців п.р. було працевлаштовано 0,8 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру 2,3 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 9,5% .

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 1,8 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 7,5% .

Станом на 01 березня 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 2,8 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 7 осіб, у тому числі серед професіоналів – 4 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом –3 особи, серед фахівців – 7 осіб, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 11 осіб, серед технічних службовців – 14 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 5 осіб, серед громадян без спеціальної підготовки – 17 осіб, а також серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 16 осіб.

Станом на 01 березня поточного року 15,8 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, збільшився з 11,1% (за 9 місяців 2015 року) до 12,5% (9 місяців 2016 року) економічно активного населення.