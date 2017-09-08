На Кіровоградщині найбільшим попитом користуються робітники з інструментом

Ситуація на ринку праці Кіровоградської області характеризується постійним попитом на кваліфікованих робітників з інструментом (23,2%), на робітників з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування і машин (17,1%) на працівників сфери торгівлі і послуг (10,5%) та на фахівців (9,6%).

Про це повідомили в Кіровоградському обласному центрі зайнятості.

Станом на 1 вересня 2017 року в центрах зайнятості області було зареєстровано 12,6 тис. безробітних громадян, з яких 59,5% складали жінки, 35,6% – молодь віком до 35 років, 41,6% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, майже кожен другий безробітний належав до сільських мешканців.

У січні-серпні 2017 року статус безробітного мали 34,0 тис. осіб, з них отримали статус безробітного безпосередньо в серпні 1,6 тис. осіб.

За сприяння служби зайнятості у січні-серпні поточного року міськрайонними та районними центрами зайнятості працевлаштовано 11,6 тис. безробітних громадян. Рівень працевлаштування безробітних громадян становив 34,1%. Також було працевлаштовано 3,4 тис. громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості.

Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру майже 8,5 тис. осіб. Рівень залучення безробітних громадян до участі у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру склав 24,9%.

Проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості 4,8 тис. осіб, рівень охоплення професійним навчанням становив 14,1%.

Станом на 1 вересня 2017 року кількість вакансій у базі даних центрів зайнятості області становила майже 3,2 тис. од.

У середньому на одну вакансію претендувало 5 осіб, у тому числі серед професіоналів – 2 особи, серед кваліфікованих робітників з інструментом – 1 особа, серед фахівців – 3 особи, серед працівників торгівлі і сфери послуг – 7 осіб, серед технічних службовців – 7 осіб, серед робітників з обслуговування технологічного устаткування – 4 особи, серед громадян без спеціальної підготовки – 6 осіб, а серед кваліфікованих робітників сільського господарства – 13 осіб.

Станом на 1 вересня поточного року майже 8,6 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,9% (І квартал 2016 року) до 12,7% (І квартал 2017 року) економічно активного населення.