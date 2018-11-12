На Кіровоградщині не буде військоматів

В рамках пілотного проекту до грудня 2019 року військкомати області планують реформувати у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт CBN.

У зв`язку з тим, що наразі дії української армії направлені на демократизацію, прозорість та покращення обслуговування, Міністерство оборони України розпочало процес відходу від старої моделі військових комісаріатів до створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Завдяки появі терцентрів, ефективність роботи з військовозобов’язаними, резервістами та ветеранами підвищиться.

Громадські організації та органи місцевого самоврядування візьмуть активну участь у створенні таких центрів.