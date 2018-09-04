На Кіровоградщині неповнолітня пішла з дому і не повернулася

31 серпня неповнолітня жителька Світловодська Ірина Тищенко пішла з дому і не повернулася. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Златопіль.

Куди могла піти неконфліктна дівчина, яку характеризують лише позитивно, родичі не уявляють. Вона лише залишила записку зі словами «зі мною все нормально». Наразі телефон неповнолітньої відключений.

Усі хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Ірини просять повідомляти за номером телефону 067 133 97 33 (Михайло) або поліції за номером 102.

Зазначимо, що правоохоронці Кіровоградської області підтвердили інформацію про пошуки Ірини Тищенко.