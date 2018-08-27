На Кіровоградщині нещодавно було зареєстровано другий випадок захворювання на малярію

На Кіровоградщині нещодавно було зареєстровано випадок малярії у 51-річного чоловіка, який повернувся з Республіки Конго, де працював пілотом.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Це вже другий зареєстрований випадок малярії в Кіровоградській області в поточному році.

Довідково: малярія – це інфекційне захворювання, збудником якого є найпростіші організми, що передаються від хворої людини через укуси малярійних комарів.