На Кіровоградщині невідомі стріляли з дробовика в директора СВК «Нива»

На Кіровоградщині вчора, 16 листопад,а близько 07:00 ранку в селі Мар’ївка Компаніївського району невідомі стріляли в директора СВК «Нива» Петра Красільнікова.

Про це повідомляє “Гречка”.

За словами доньки потерпілого, її батько чекав свою дружину біля двору свого будинку, коли під’їхали невідомі на автомобілі марки «ВАЗ» та почали стріляти. На звук пострілів вибігла дружина та сусід, які й доставили пораненого Петра Красільнікова до лікарні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Замах на вбивство).