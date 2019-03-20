На Кіровоградщині невпинно прогресує хвороба, яка не щадить ані дітей, ані дорослих

За останній тиждень у Кіровоградській області було зафіксовано майже 3 десятка нових хворих на страшну хворобу – кір.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

У 26 осіб зафіксовано й лабораторно підтверджено випадки. Серед захворілих 14 дорослих та 12 дітей.

Хворі на мешкають у м. Кропивницький, Онуфріївському, Знам’янському, Олександрівському та Бобринецькому районах.

З початку року в Кіровоградській області зареєстровано 141 випададок кору, з них 55 у дітей.