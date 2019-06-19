На Кіровоградщині незабаром стартуватиме жнивна кампанія

Про початок жнив на території області повідомив директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Коренюк під час апаратної наради.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

«Погодні умови та стан озимих культур дають змогу розпочати жнивну кампанію в південних районах вже наступного тижня, що триватиме близько 8 днів. Після цього одразу перейдемо на пізні культури», – зазначив аграрій.

У поточному році ранні зернові збиратимуться на площі 460 тисячі гектар. За попередніми підрахунками аграрії очікують намолотити 1,6 млн тонн. ранніх зернових. На жнива буде залучено майже 3 тисячі комбайнів.