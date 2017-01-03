На Кіровоградщині новорічні вихідні розпочалися з убивств

1 січня 2016 року в одному з сіл Новоукраїнського району близько 15 години гість убив господаря будинку поліном. Так, напередодні 46-річний власник оселі прихистив у своєму домоволодінні чоловіка, що продав житло та втратив гроші.

«Після святкування Нового року, місцевий житель пішов відпочивати, однак квартирант, із незрозумілих причин затаївши образу, повернувся до його хати, вхопив дерев’яне поліно та кілька разів ударив ним опонента по голові. Отримані тілесні ушкодження виявилися настільки тяжкими, що потерпілий впав із ліжка і більше не підвівся. Усвідомивши те, що сталося та маючи бажання уникнути відповідальності, 71-річний підозрюваний дочекався приїзду на місце події поліцейських. Потім дав свідчення, що в момент трагедії його не було вдома. Аби заплутати сліди, розповів про те, що знає, як до господаря начебто приходили невідомі особи, били його, а потім втекли. Перевіривши наявну інформацію, оперативники викрили літнього чоловіка у брехні», – повідомив начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Вже наступного дня, 2 січня поліцейські Світловодського відділу отримали повідомлення від жительки населеного пункту про те, що біля двору домоволодіння невідома особа травмувала її родича, який у результаті помер на місці.

«Поліцейські встановили, що напередодні пізно ввечері вулицею села прямував перехожий. Побачивши на одному з подвір’їв чоловіка біля автівки, попросив відвезти його до міста, на що останній погодився. У цей час із будинку вийшов 25-річний родич господаря, який, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, розпочав сварку з незнайомцем та наніс йому удар в обличчя. Після цього, між опонентами виникла бійка, старший дістав із кишені куртки ножа та ударив ним молодшого в область грудної клітини. Зловмисника поліцейські розшукали поблизу іншого районного центру», – повідомив начальник Світловодського відділу поліції Андрій Гулий.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За інформацією прес-служби сектору комунікації поліції у Кіровоградській області.