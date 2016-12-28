Новорічні ялинки, що вирощуються в спеціальних місцях, є безпечними для здоров’я. Але інколи досить важко на перший погляд визначити, чи є новорічне деревце легальним, чи було зрубане браконьєрами. Адже саме такі ялинки можуть нести потенційну небезпеку для життя.

Як раніше повідомляв Голос Громади, показником того, що дерево привезли з лісництва, є спеціальні стікери чи чіпи. Крім цього, у продавця має бути протокол радіаційного дослідження деревини та продукції з неї, який свідчить про радіаційну безпечність продукції та сумлінність суб’єкта господарювання.

Як інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр, протягом листопада-грудня поточного року дослідження безпечності своєї святкової продукції у радіологічній лабораторії провели представники приватного підприємства Долинський лісгосп (Петрівський район, с. Новий Стародуб) та дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру “Веселі Боковеньки” (Долинський район).

Сосни цих підприємств, за наданими зразками відповідають вимогам Державного гігієнічного нормативу “Гігієнічний норматив питомої активності радіонуклідів 137Cs та 90Sr у деревині та продукції з деревини”.